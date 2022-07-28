В «Баварии» приняли решение по Забитцеру

Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер ещё может оказаться в другом клубе до закрытия трансферного окна.

Игра австрийца в предсезонных матчах произвела положительное впечатление на руководство и тренерский штаб мюнхенцев, однако в клубе по-прежнему готовы расстаться с игроком, информирует издание Kicker. «Бавария» без проблем выслушает предложения по Забитцеру, если таковые возникнут и если сам хавбек будет настроен уйти. Вероятный приход Конрада Лаймера из «РБ Лейпцига» лишь повысит шансы на продажу Забитцера.

Марсель Забитцер отыграл 30 матчей за «Баварию» с момента перехода из «РБ Лейпцига» в прошлом году.