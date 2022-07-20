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Трансфер де Лихта во второй раз попал в топ-10 самых дорогих переходов центральных защитников в истории

20 Июля 2022 • 21:39 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

К 22 годам голландец успел совершить уже два дорогостоящих перехода.

Летом 2019 года Маттайс де Лихт перебрался из амстердамского «Аякса» в «Ювентус» за 85,5 млн евро – это второй по стоимости трансфер центрального защитника в истории футбола. Спустя всего три года игрок сборной Нидерландов снова решился на смену клуба – на этот раз он перешёл из «Ювентуса» в мюнхенскую «Баварию» за 67 млн евро. Данная сделка заняла шестое место в рейтинге.

Напомним, что самым дорогим центральным защитником мира является Гарри Магуайр, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за 87 млн евро в 2019 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ювентус Бавария Гарри Магуайр Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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