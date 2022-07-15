Продажа Левандовски поможет «Баварии» купить де Лихта

«Бавария» продолжает переговоры с «Ювентусом» по трансферу Маттайса де Лихта.

Запрос туринцев прежний – порядка 80 млн евро за голландского центрального защитника. «Бавария» в настоящий момент не готова удовлетворить требование – её последнее предложение составило всего 60 млн евро без учёта бонусов. Однако, согласно сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, в переговорах наблюдается значительный прогресс. «Бавария» вложит в покупку де Лихта деньги, вырученные от продажи Роберта Левандовски в «Барселону» (около 50 млн евро).

В ближайшее время «Бавария» и «Ювентус» проведут новый этап переговоров по де Лихту. Мюнхеский клуб настроен оптимистично, а сам игрок уже дал добро на трансфер.