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Продажа Левандовски поможет «Баварии» купить де Лихта

15 Июля 2022 • 23:05 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

«Бавария» продолжает переговоры с «Ювентусом» по трансферу Маттайса де Лихта.

Запрос туринцев прежний – порядка 80 млн евро за голландского центрального защитника. «Бавария» в настоящий момент не готова удовлетворить требование – её последнее предложение составило всего 60 млн евро без учёта бонусов. Однако, согласно сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, в переговорах наблюдается значительный прогресс. «Бавария» вложит в покупку де Лихта деньги, вырученные от продажи Роберта Левандовски в «Барселону» (около 50 млн евро).

В ближайшее время «Бавария» и «Ювентус» проведут новый этап переговоров по де Лихту. Мюнхеский клуб настроен оптимистично, а сам игрок уже дал добро на трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Роберт Левандовски Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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