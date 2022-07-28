«Бавария» определилась, с кем из форвардов расстанется этим летом

В мюнхенской «Баварии» планируют продать одного из нападающих, не проходящих в основной состав.

Эрик Чупо-Мотинг не собирается уходить, а клуб готов сохранить его в своих рядах, рассматривая как полезного резервиста. При этом Джошуа Зиркзее, по информации Kicker, будет отпущен этим летом, если появится такая возможность. В настоящий момент интерес к 21-летнему голландцу проявляют представители Английской премьер-лиги.

Джошуа Зиркзее провёл прошедший сезон в бельгийском «Андерлехте», отметившись 18 голами и 13 результативными передачами в 47 поединках. Трансферная стоимость молодого форварда оценивается порталом Transfermarkt в 11 млн евро.