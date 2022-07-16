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«ПСЖ» нацелился на защитника «Баварии»

16 Июля 2022 • 00:05 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Центральный защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес может продолжить карьеру на родине.

«ПСЖ» продолжает работу над усилением линии обороны. Помимо Милана Шкриньяра из «Интера», переход которого уже не за горами, парижане рассматривают других статусных защитников. Один из таковых – Люка Эрнандес, кандидатура которого активно обсуждается в парижском клубе, о чём сообщают французские СМИ. «Бавария» не планирует отпускать 26-летнего игрока и готовится продлить его контракт, истекающий через два года.

Люка Эрнандес выступает за «Баварию» с 2019 года: тогда он был куплен мюнхенцами у мадридского «Атлетико» за 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Люка Эрнандес Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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