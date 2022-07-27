Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» делает всё возможное, чтобы повысить шансы на подписание Кейна

27 Июля 2022 • 01:36 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

«Бавария» продолжает делать поступательные шаги на пути к будущему трансферу Гарри Кейна.

Мюнхенский гранд позаботился о том, чтобы сам нападающий «Тоттенхэма» знал об интересе и держал этот вариант в голове. «Бавария» поддерживает диалог с братом Кейна, представляющим его интересы, а наставник и руководство немецкого клуба охотно делают публичные заявления, в которых расхваливают звезду сборной Англии. По данным Sport Bild, в «Баварии» уверены, что фундамент для подписания Кейна следующим летом уже заложен, поэтому теперь боссы клуба будут просто ждать.

В Мюнхене осознают, что «Тоттенхэм» сделает всё возможное для продления контракта со своим капитаном и лидером, но надеются, что гарантия трофеев сыграет решающую роль в итоговом решении футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
01:48 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» готовы расстаться с Вернером при одном условии
01:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» делает всё возможное, чтобы повысить шансы на подписание Кейна
01:22 · Англия. Премьер-лига
Кан в очередной раз высказался на тему Роналду в «Баварии»
00:51 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» официально подтвердил одно из самых дорогих подписаний в своей истории официально
00:27 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» отклонил очередное предложение «Манчестер Сити» по Кукурелье
00:12 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Аякса» не уверен в будущем Антони на фоне интереса «МЮ»
00:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» придётся отказаться от одной из трансферных целей
26 Июля
23:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался от покупки Керера
23:17 · Англия. Премьер-лига
Аллисон и Цимикас выловили огромную рыбину в Австрии
23:15 · Англия. Премьер-лига
На Пакета появился ещё один покупатель из АПЛ
23:15 · Англия. Премьер-лига
Рафинья: «Хави не похож на Бьелсу» 1
22:59 · Англия. Премьер-лига
Кросас – Гари Невиллу: «Ты понятия не имеешь, о чём говоришь»
22:40 · Англия. Премьер-лига
Рафинья – о Бьелсе: «Без него меня бы не было в «Барселоне»
22:29 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб готов перехватить де Кетеларе у «Милана»
22:12 · Англия. Премьер-лига
В «Ноттингем Форест» решают, нужен ли им Морено
Все новости
Рекомендуем