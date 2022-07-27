«Бавария» делает всё возможное, чтобы повысить шансы на подписание Кейна

«Бавария» продолжает делать поступательные шаги на пути к будущему трансферу Гарри Кейна.

Мюнхенский гранд позаботился о том, чтобы сам нападающий «Тоттенхэма» знал об интересе и держал этот вариант в голове. «Бавария» поддерживает диалог с братом Кейна, представляющим его интересы, а наставник и руководство немецкого клуба охотно делают публичные заявления, в которых расхваливают звезду сборной Англии. По данным Sport Bild, в «Баварии» уверены, что фундамент для подписания Кейна следующим летом уже заложен, поэтому теперь боссы клуба будут просто ждать.

В Мюнхене осознают, что «Тоттенхэм» сделает всё возможное для продления контракта со своим капитаном и лидером, но надеются, что гарантия трофеев сыграет решающую роль в итоговом решении футболиста.