Кан: «Сомневаюсь, что подписание Роналду было бы правильным решением для «Баварии»

Оливер Кан считает, что Криштиану Роналду не подходит «Баварии».

Ранее против покупки 37-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» уже высказался спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич, а главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн признался, что никогда не настаивал на подписании звёздного португальца.

«Мне очень нравится Криштиану Роналду – все знают, насколько он феноменальный футболист. Однако у каждого клуба есть своя философия, и я не думаю, что подписание Роналду сейчас будет правильным ходом для «Баварии» и всей Бундеслиги», – сказал председатель правления «Баварии» и знаменитый в прошлом голкипер.