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Чемпионат Германии. Бундеслига

Матч «Бавария» - «РБ Лейпциг» вошёл в историю

31 Июля 2022 • 08:18 Комментировать
РБ Лейпциг
3:5
Бавария
окончен

Вчера, 30 июля, в Германии состоялся поединок за суперкубок страны, в котором мюнхенской «Баварии» противостоял «РБ Лейпциг». Встреча выдалась сверхрезультативной и завершилась победой подопечных Юлиана Нагельсманна со счетом 5:3.

Стоит отметить, что прошедший матч стал самым результативным в истории турнира.

Для мюнхенского коллектива вчерашний триумф стал десятым в рамках Суперкубка Германии.

Следующий поединок команда Нагельсманна проведет уже в Бундеслиге. В рамках стартового тура чемпионата «Бавария» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». Поединок пройдет в пятницу, 5 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг
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