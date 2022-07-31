Матч «Бавария» - «РБ Лейпциг» вошёл в историю

Вчера, 30 июля, в Германии состоялся поединок за суперкубок страны, в котором мюнхенской «Баварии» противостоял «РБ Лейпциг». Встреча выдалась сверхрезультативной и завершилась победой подопечных Юлиана Нагельсманна со счетом 5:3.

Стоит отметить, что прошедший матч стал самым результативным в истории турнира.

Для мюнхенского коллектива вчерашний триумф стал десятым в рамках Суперкубка Германии.

Следующий поединок команда Нагельсманна проведет уже в Бундеслиге. В рамках стартового тура чемпионата «Бавария» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». Поединок пройдет в пятницу, 5 августа.