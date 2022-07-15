«Барселона» – главный претендент на Кунде, несмотря на интерес «Челси»

«Барселона» остаётся фаворитом в гонке за центральным защитником «Севильи» Жюлем Кунде.

«Челси» возобновил интерес к французу, не сумев договориться о покупке Натана Аке у «Манчестер Сити». Томас Тухель считает 23-летнего игрока «Севильи», оценённого в 60 млн евро, одной из главных трансферных целей своего клуба. Впрочем, несмотря на намерения лондонцев, «Барселона» всё равно имеет больше шансов на подписание Кунде, сообщает Sky Sport. Игрок очень хочет присоединиться к каталонскому клубу этим летом, а рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес крайне высоко оценивает способности футболиста сборной Франции.

Жюль Кунде провёл 44 матча за «Севилью» в минувшем сезоне, трижды отметившись голом.