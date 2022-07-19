«Челси» может закрыть сделку по Кунде уже сегодня

«Челси» близок к закрытию сделки по переходу в лондонский клуб защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает Radio Sevilla.

По информации источника, трансфер 23-летнего француза обойдётся «синим» в сумму, немного превышающую 60 миллионов евро. Также сообщается, что сделка может быть закрыта уже сегодня, а информация, которая исходит со стороны каталонских журналистов не соответствует действительности.

В минувшем сезоне Кунде провёл за «Севилью» 44 матча, отметившись тремя забитыми голами и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.