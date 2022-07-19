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«Челси» может закрыть сделку по Кунде уже сегодня

19 Июля 2022 • 17:07 Комментировать
Осасуна
...
Севилья
3.30 3.15 2.30
12.08 22:00

«Челси» близок к закрытию сделки по переходу в лондонский клуб защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает Radio Sevilla.

По информации источника, трансфер 23-летнего француза обойдётся «синим» в сумму, немного превышающую 60 миллионов евро. Также сообщается, что сделка может быть закрыта уже сегодня, а информация, которая исходит со стороны каталонских журналистов не соответствует действительности.  

В минувшем сезоне Кунде провёл за «Севилью» 44 матча, отметившись тремя забитыми голами и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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ОСАСУНА СЕВИЛЬЯ
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