Защитник «Реала» может перейти в «Севилью»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может стать игроком «Севильи», нервионцы активно прорабатывают вариант с приглашением 32-летнего Начо. При этом сам футболист склоняется к тому, чтобы остаться в «Реале» - недавно он даже пообещал поклонникам клуба, что и следующий сезон окажется для него не менее успешным, чем прошлый, когда команда выиграла чемпионат и Лигу чемпионов.

Однако контракт Начо с «Реалом» истекает уже в следующем году и потому руководство клуба хотело бы выручить с его продажи хоть какие-то деньги, а не расставаться с ним бесплатно.

Начо выступает в мадридском «Реале» с 2011 года.