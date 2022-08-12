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Защитник «Реала» может перейти в «Севилью»

12 Августа 2022 • 04:30 Комментировать
Осасуна
...
Севилья
3.15 3.10 2.45
Через 16 ч. 52 мин.

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может стать игроком «Севильи», нервионцы активно прорабатывают вариант с приглашением 32-летнего Начо. При этом сам футболист склоняется к тому, чтобы остаться в «Реале» - недавно он даже пообещал поклонникам клуба, что и следующий сезон окажется для него не менее успешным, чем прошлый, когда команда выиграла чемпионат и Лигу чемпионов.

Однако контракт Начо с «Реалом» истекает уже в следующем году и потому руководство клуба хотело бы выручить с его продажи хоть какие-то деньги, а не расставаться с ним бесплатно.

Начо выступает в мадридском «Реале» с 2011 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Начо Фернандес Трансферы футбола - лето 2022
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ОСАСУНА СЕВИЛЬЯ
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12.08  22:00 Осасуна ... Севилья 3.40 3.25 2.27
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