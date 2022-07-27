В ходе обсуждений между Тухелем и Кунде игрока отпугнула одна деталь, упомянутая тренером

Планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля не слишком понравились Жюлю Кунде.

Не так давно «Челси» считался явным фаворитом в борьбе за центрального защитника «Севильи», но в итоге тот предпочёл «Барселону» – во многом благодаря разговорам с её рулевым Хави Эрнандесом.

Кунде беседовал и с Томасом Тухелем, обсуждая потенциальный переезд в Лондон, однако проект немца впечатлил 23-летнего француза меньше: по данным испанских СМИ, специалист сказал игроку, что тот будет задействоваться не только на позиции центрального защитника, но и на фланге, что явно не понравилось самому футболисту.