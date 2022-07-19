Кунде согласен перейти в «Челси»

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде не откажется от перехода в «Челси», если английский клуб согласует сумму трансфера.

Ранее сообщалось о намерении француза перейти в «Барселону», однако теперь, по данным Джейкоба Стейнберга, всё совсем иначе. Кунде ещё не сделал выбор в пользу каталонского клуба, поэтому без проблем воспользуется возможностью перейти в «Челси», если «синие» выиграют трансферную борьбу и сумеют удовлетворить требования «Севильи». В настоящий момент переговоры продолжаются.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жюля Кунде в 60 млн евро. Контракт 23-летнего футболиста истекает через два года.