В воскресенье «Севилья» объявляла о достижении договорённости с Иско о переходе в клуб. Теперь 30-летний полузащитник прошёл обследование и стал полноценным футболистом андалузского клуба. Иско расписался в контракте, рассчитанном на два сезона, о чём сообщается на официальном сайте «Севильи».

«Севилья» подписала Иско как свободного агента – полузащитник провёл без клуба месяц с лишним после истечения срока контракта с мадридским «Реалом». За «сливочных» Иско играл на протяжении девяти лет.

Первый матч нового чемпионата Испании «Севилья» проведёт же в ближайшую пятницу, 12 августа. Команда сыграет на выезде против «Осасуны».