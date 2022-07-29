Жюль Кунде официально стал футболистом «Барселоны», о чём сообщила пресс-служба клуба.

Французский центральный защитник перебрался из «Севильи», подписав с каталонцами пятилетнее соглашение. Стоимость трансфера составила порядка 50 млн евро. В контракте Кунде с «Барселоной» прописана внушительная сумма отступных – 1 млрд евро. В понедельник 23-летний футболист будет представлен публике в качестве новичка команды.

Жюль Кунде выступал за «Севилью» с лета 2019 года. На его счету 133 матча, девять забитых мячей и три результативные передачи в составе андалусийцев во всех соревнованиях.