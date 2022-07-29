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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» официально объявила о переходе Кунде, в контракте игрока прописаны гигантские отступные официально

29 Июля 2022 • 22:43 Комментировать
Осасуна
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Севилья
3.30 3.15 2.30
12.08 22:00

Жюль Кунде официально стал футболистом «Барселоны», о чём сообщила пресс-служба клуба.

Французский центральный защитник перебрался из «Севильи», подписав с каталонцами пятилетнее соглашение. Стоимость трансфера составила порядка 50 млн евро. В контракте Кунде с «Барселоной» прописана внушительная сумма отступных – 1 млрд евро. В понедельник 23-летний футболист будет представлен публике в качестве новичка команды.

Жюль Кунде выступал за «Севилью» с лета 2019 года. На его счету 133 матча, девять забитых мячей и три результативные передачи в составе андалусийцев во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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