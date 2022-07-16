«Барселона» готова заплатить за Кунде 45 миллионов евро, а также включить в сделку своего игрока

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es.

По информации источника, 23-летний француз станет приоритетной целью каталонского клуба после подписания контракта с нападающим «Баварии» Робертом Левандовски. Сообщается, что за Кунде «Барселона» готова заплатить 45 миллионов евро, а также включить в сделку одного из своих футболистов. Ранее сообщалось, что таким игроком может стать голландский нападающий Мемфис Депай.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «Севильи» 44 матча, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.