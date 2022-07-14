«Барселона» намерена включить Депая в сделку по Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает AS.

По информации источника, руководство каталонцев намерено включить в сделку по трансферу 23-летнего француза своего нападающего Мемфиса Депая, так как после приобретения вингера «Лидса» Рафиньи и подписания нового контракта с Усманом Дембеле, на голландца в испанском клубе больше никто не рассчитывает.

В минувшем сезоне 28-летний Депай провёл в составе «сине-гранатовых» 37 матчей, забив 13 голов и отдав две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 35 миллионов евро.