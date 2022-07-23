«Барселона» не выбыла из борьбы за Кунде: клуб готовит новое предложение

«Барселона» не теряет надежд на подписание центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

В переговорах по 23-летнему французу значительно дальше продвинулся лондонский «Челси». Ещё вчера казалось, что у «Барселоны» практически не остаётся шансов на подписание Кунде, но сегодня ситуация приобрела новый оборот, информирует издание COPE. Каталонский клуб готов сделать новое предложение по игроку в скором времени.

«Севилья» рассчитывает заработать на продаже своего лидера около 60 млн евро, во столько же оценивает футболиста и портал Transfermarkt. Текущий контракт защитника сборной Франции истекает через два года.