Испанский специалист Хулен Лопетеги прокомментировал неудачное начало сезона для «Севильи», которая проиграла в стартовом матче «Осасуне». Первая половина встречи завершилась вничью, но во втором тайме памплонцы забили победный мяч и огорчили подопечных Лопегети. Но еще больше огорчился он сам.

- Пенальти в наши ворота оборвал все. Нам говорили, что такие пенальти не назначаются, но в этот раз назначили. До этого мы контролировали игру, даже имели преимущество. Сейчас трудно сказать что-то хорошее, хотя некоторые вещи в игре мне понравились, -цитирует Лопетеги испанское издание Marca.