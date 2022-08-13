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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лопетеги прокомментировал неудачное начало сезона для «Севильи»

13 Августа 2022 • 02:04 Комментировать
Осасуна
2:1
Севилья
окончен

Испанский специалист Хулен Лопетеги прокомментировал неудачное начало сезона для «Севильи», которая проиграла в стартовом матче «Осасуне». Первая половина встречи завершилась вничью, но во втором тайме памплонцы забили победный мяч и огорчили подопечных Лопегети. Но еще больше огорчился он сам.

- Пенальти в наши ворота оборвал все. Нам говорили, что такие пенальти не назначаются, но в этот раз назначили. До этого мы контролировали игру, даже имели преимущество. Сейчас трудно сказать что-то хорошее, хотя некоторые вещи в игре мне понравились, -цитирует Лопетеги испанское издание Marca.

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Севилья Хулен Лопетеги
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окончен Осасуна 2:1 Севилья 3.20 3.10 2.45
13.08  18:00 Сельта ... Эспаньол 2.00 3.55 3.85
13.08  20:00 Вальядолид ... Вильярреал 3.65 3.40 2.11
13.08  22:00 Барселона ... Райо Вальекано 1.26 6.20 11.00
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