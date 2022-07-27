«Барселона» подпишет Кунде сегодня, в понедельник игрок будет представлен публике в качестве новичка команды

Переход Жюля Кунде в «Барселону» – вопрос буквально нескольких часов.

Очередной громкий трансфер будет завершён до конца сегодняшнего дня. В четверг французский защитник прибудет в Барселону, а уже в понедельник состоится его официальная презентация в качестве новичка «сине-гранатовых», утверждает авторитетный журналист-инсайдер Херард Ромеро.

Напомним, что в подписании Жюля Кунде также был заинтересован лондонский «Челси». Ключевым фактором в переходе 23-летнего футболиста «Севильи» называется работа наставника Хави Эрнандеса, который активно убеждал француза выбрать именно «Барселону».