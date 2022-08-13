«Осасуна» и «Севилья» результативно открыли новый сезон в Ла Лиге

Матчем «Осасуна» - «Севилья» стартовал новый сезон в Испании. Гости в два раза чаще контролировали мяч, но больше ни в чём не превзошли соперника. На девятой минуте Эсекьель Авила замкнул головой подачу на дальнюю штангу, на что севильцы немедленно ответили. Прорыв Алехандро Гомеса завершился результативным прострелом на Рафу Мира.
Мойсес Гомес едва не оставил вмятину в штанге мощным ударом, туда же угодил Томас Дилейни выстрелом в касание. Решающим стал эпизод в концовке, когда с 11 метров Аймар Орос все же пробил руки голкипера гостей - 2:1.
Протокол игры
|(1:0) Авила Эсекьель9'
|11'Мир Рафа (1:1)
|(2:1) Орос Аймар74'
Эррера Серхио• 90'Пенья Рубен62' (Брашанац Дарко (62') •Унаи Гарсия 50'79' (Санчес Мануэль (79') •Гарсия Давид III• 34'Круз Хуан•Барха Энрике56' (Видаль Начо (56') •Монкайола Хон•Торро Лукас•Гомес Мойсес• 90'Авила Эсекьель 68'81' (Кике Гарсия (81') •Орос Аймар81' (Ибаньес Пабло (81')
Буну Яссин•Навас Хесус•Гудель Неманья•Рекик Карим•Акунья Маркос•Фернандо Режес• 83'Дилейни Томас80' (Теллес Алекс (80') •Корона Хесус63' (Ламела Эрик (63') •Гомес Алехандро 72'80' (Ромеро Иван (80') • 90'Окампос Лукас80' (Ракитич Иван (80') •Мир Рафа63' (Эн-Несири Юссеф (63')
12 августа. Стадион "Эль-Садар".