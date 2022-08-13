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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» и «Севилья» результативно открыли новый сезон в Ла Лиге

13 Августа 2022 • 00:01 Комментировать
Осасуна
2:1
Севилья
окончен

Матчем «Осасуна» - «Севилья» стартовал новый сезон в Испании. Гости в два раза чаще контролировали мяч, но больше ни в чём не превзошли соперника. На девятой минуте Эсекьель Авила замкнул головой подачу на дальнюю штангу, на что севильцы немедленно ответили. Прорыв Алехандро Гомеса завершился результативным прострелом на Рафу Мира.

Мойсес Гомес едва не оставил вмятину в штанге мощным ударом, туда же угодил Томас Дилейни выстрелом в касание. Решающим стал эпизод в концовке, когда с 11 метров Аймар Орос все же пробил руки голкипера гостей - 2:1.

Протокол игры  
Осасуна2:1Севилья
(1:0) Авила Эсекьель9'  
  11'Мир Рафа (1:1)
(2:1) Орос Аймар74'  
Эррера Серхио  90'Пенья Рубен 62' (Брашанац Дарко ( 62') Унаи Гарсия  50' 79' (Санчес Мануэль ( 79') Гарсия Давид III  34'Круз ХуанБарха Энрике 56' (Видаль Начо ( 56') Монкайола ХонТорро ЛукасГомес Мойсес  90'Авила Эсекьель  68' 81' (Кике Гарсия ( 81') Орос Аймар 81' (Ибаньес Пабло ( 81')
Запасные: Будимир АнтеХуан Перес IIТоррес РобертоАйтор ФернандесБенито ИкерМартинес Хавьер IIЭррандо Хорхе
Буну ЯссинНавас ХесусГудель НеманьяРекик КаримАкунья МаркосФернандо Режес  83'Дилейни Томас 80' (Теллес Алекс ( 80') Корона Хесус 63' (Ламела Эрик ( 63') Гомес Алехандро  72' 80' (Ромеро Иван ( 80'  90') Окампос Лукас 80' (Ракитич Иван ( 80') Мир Рафа 63' (Эн-Несири Юссеф ( 63')
Запасные: Дмитрович МаркоМонтьель ГонсалоТоррес ОливерКармона Хосе АнхельФлорес АльбертоСалас КикеХордан Хоан
12 августа. Стадион "Эль-Садар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Севилья
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окончен Осасуна 2:1 Севилья 3.20 3.10 2.45
13.08  18:00 Сельта ... Эспаньол 2.00 3.55 3.85
13.08  20:00 Вальядолид ... Вильярреал 3.65 3.40 2.11
13.08  22:00 Барселона ... Райо Вальекано 1.26 6.20 11.00
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