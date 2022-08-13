«Осасуна» и «Севилья» результативно открыли новый сезон в Ла Лиге

Матчем «Осасуна» - «Севилья» стартовал новый сезон в Испании. Гости в два раза чаще контролировали мяч, но больше ни в чём не превзошли соперника. На девятой минуте Эсекьель Авила замкнул головой подачу на дальнюю штангу, на что севильцы немедленно ответили. Прорыв Алехандро Гомеса завершился результативным прострелом на Рафу Мира.

Мойсес Гомес едва не оставил вмятину в штанге мощным ударом, туда же угодил Томас Дилейни выстрелом в касание. Решающим стал эпизод в концовке, когда с 11 метров Аймар Орос все же пробил руки голкипера гостей - 2:1.