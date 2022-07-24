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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, какую сумму «Барселона» предложит за Кунде

24 Июля 2022 • 01:16 Комментировать
Осасуна
...
Севилья
3.30 3.15 2.30
12.08 22:00

«Барселона» уже приготовила официальное предложение «Севилье» по центральному защитнику Жюлю Кунде.

Как сообщили сегодня различные испанские ресурсы, 23-летний игрок решил не переходить в «Челси» и дождаться официального предложения «Барселоны». Кунде обсуждал ситуацию и с Хави Эрнандесом, и с Томасом Тухелем, но проект «Барселоны» приглянулся ему больше. По информации издания COPE, в ближайшее время каталонский клуб предложит «Севилье» 50 млн евро за француза.

Трансферная стоимость Жюля Кунде оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро. В прошедшем сезоне защитник отыграл 44 матча, отметившись тремя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья Хави Эрнандес Томас Тухель Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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ОСАСУНА СЕВИЛЬЯ
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