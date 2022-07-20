«Барселона» засомневалась в возможности купить Кунде

В «Барселоне» осознают, что у «Челси» значительно больше шансов подписать центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Сегодня различные источники сообщили о почти достигнутой договорённости между «Челси» и «Севильей». Самому футболисту предложены выгодные контрактные условия – около 12 млн евро в год. Согласно сведениям Relevo, в «Барселоне» не оставляют попыток приобрести 23-летнего француза, но уже осознают, что сделать это будет крайне затруднительно. Некоторые представители каталонского клуба и вовсе считают переход Кунде в «Челси» практически на 100% решённым вопросом.