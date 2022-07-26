Переход Кунде в «Барселону» может быть завершён в ближайшее время

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде может перебраться в «Барселону» уже очень скоро.

Каталонский клуб выиграл спор у «Челси» и, судя по всему, совсем скоро оформит подписание француза. Переговоры между представителями клуба по условиям трансфера находятся на продвинутой стадии. По сведениям Catalunya Radio, сделка может быть окончательно согласована и подтверждена в ближайшие часы. Сам 23-летний футболист уже принял контрактное предложение «Барселоны».

Ранее авторитетный испанский журналист Херард Ромеро сообщил о намерении «сине-гранатовых» объявить о подписании Жюля Кунде уже сегодня.