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«Челси» и «Севилья» согласовали трансфер Кунде

20 Июля 2022 • 21:51 Комментировать
Осасуна
...
Севилья
3.30 3.15 2.30
12.08 22:00

«Челси» удалось договориться с «Севильей» по трансферу Жюля Кунде.

Как стало известно ранее, «Челси» уже не первый день близок к полному согласованию сделки по Кунде. Как сообщил Фабрицио Романо, андалусийскому клубу было предложено порядка 65 млн евро, что соответствует изначальному запросу. Теперь же, по информации журналиста Бена Джейкобса, стороны окончательно согласовали все условия – пока речь идёт об устной договорённости, но в скором времени всё будет согласовано и официально. Кроме того, Кунде уже принял контрактное предложение «Челси».

Жюль Кунде выступает за «Севилью» на протяжении трёх лет. На счету 23-летнего защитника 11 матчей в составе сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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ОСАСУНА СЕВИЛЬЯ
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