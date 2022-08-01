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Защитник «МЮ» готов отказать Моуринью ради перехода в «Севилью»

01 Августа 2022 • 21:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
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07.08 16:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи склоняется к переходу в испанскую «Севилью».

Интерес к 28-летнему футболисту также проявляет «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью. Португальский специалист знаком с ивуарийцем по совместной работе в «Манчестер Юнайтед». Несмотря на это, как утверждает Sun Sport, Байи намерен принять предложение испанской «Севильи» – речь идёт об арендной сделке. В услугах центрбека, по слухам, также заинтересован «Милан».

Эрик Байи перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Вильярреала» за 38 млн евро. На счету ивуарийского защитника 113 матчей в составе английского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Эрик Байи Трансферы футбола - лето 2022
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