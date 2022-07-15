«Севилья» продаст Кунде за 60 млн евро

«Барселона» и «Челси», ведущие борьбу за подписание защитника Жюля Кунде, узнали запрос «Севильи».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» выбыл из борьбы за 23-летнего француза, и единственным серьёзным претендентом на футболиста остаётся «Барселона». Однако всё изменилось после неудачи «синих» в переговорах по Натану Аке: лондонский клуб вновь включил Кунде в число приоритетных трансферных целей. По информации Times Sport, «Севилья» готова продать центрального защитника за 60 млн евро, и «Челси» может сделать предложение уже в скором времени.

Сам Жюль Кунде, как сообщалось ранее, хочет перейти в «Барселону» и неоднократно обсуждал будущее с наставником каталонцев Хави Эрнандесом.