Испанские СМИ рассказали, как Хави отговорил Кунде переходить в «Челси»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес поддерживает активный диалог с трансферной целью клуба Жюлем Кунде, что, похоже, дало результат.

Центральный защитник «Севильи» был готов перейти в «Челси», но сделка застопорилась и вот-вот сорвётся. Француз, как сообщается, всё же предпочёл «Барселону».

Не последнюю роль в этом сыграл рулевой каталонцев Хави, давно пытающийся уговорить 23-летнего игрока решиться на переезд в Каталонию. Вот что специалист недавно сказал Кунде: «Жюль, наберись терпения, прояви спокойствие. Если ты поедешь на сборы с «Севильей», ты станешь игроком «Барселоны», – приводит слова Хави авторитетный журналист Херард Ромеро.

В «Челси» планировали заключить сделку по Кунде до его отъезда на сборы с «Севильей», но сделать этого так и не удалось.