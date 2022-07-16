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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» согласовала условия контракта с Кунде

16 Июля 2022 • 21:32 Комментировать
Осасуна
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Севилья
3.30 3.15 2.30
12.08 22:00

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде приблизился к переходу в «Барселону».

О взаимном желании Жюля Кунде и «Барселоны» провернуть трансфер известно давно. Именно 23-летний француз является главной трансферной целью «сине-гранатовых» после подписания Рафиньи и Роберта Левандовски, и теперь сторонам удалось полностью согласовать условия контракта, информирует инсайдер Николо Скира. Для осуществления сделки «Барселоне» осталось договориться с «Севильей» о стоимости перехода.

Как сообщалось ранее, «Севилья» готова расстаться со своим лидером за 60 млн евро. В приобретении Кунде также заинтересован лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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