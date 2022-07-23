Кунде решил отказать «Челси» ради «Барселоны»

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде, похоже, всё же выбрал «Барселону».

Как сообщалось ранее на этой неделе, лондонский клуб был близок к подписанию 23-летнего футболиста, но переговоры затянулись. На днях ситуация изменилась: «Барселона» вернулась в дело, а затем и вовсе стала фаворитом в борьбе за француза. Теперь же издание AS информирует о почти полной договорённости между «Барселоной» и игроком – Кунде поддерживает постоянный диалог с Хави и готов отказать «Челси», чтобы дождаться, пока каталонцы согласуют трансфер с «Севильей». Судьба сделки может решиться в кратчайшие сроки.

Сумма трансфера Жуля Кунде оценивается чуть менее чем в 60 млн евро.