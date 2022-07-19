Кунде может стать игроком «Челси» в ближайшие дни

«Челси» планирует завершить подписание центрального защитника как можно скорее.

Лондонскому клубу удалось вырваться вперёд в борьбе с «Барселоной» за 23-летнего футболиста сборной Франции. Кунде готов стать игроком «Челси», если «Севилья» примет предложение англичан. По информации Marca, для «синих» принципиально закрыть сделку как можно раньше. В четверг «Севилья» отправится в Португалию на предсезонный сбор, и при оптимальных раскладах трансфер должен быть оформлен до этих пор.

Жюль Кунде может стать вторым подписанием «Челси» на позицию центрального защитника. Ранее состав команды Томаса Тухеля укрепил центрбек Калиду Кулибали, перешедший из «Наполи».