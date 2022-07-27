Тебас поделился мнением о фаворите нового розыгрыша Ла Лиги

Президент высшего испанского дивизиона Хавьер Тебас высказался о наиболее вероятном чемпионе нового сезона.

«Не стоит забывать, что мадридский «Реал» – действующий победитель Лиги чемпионов и Ла Лиги. Эта команда уже продемонстрировала свой уровень на поле. «Барселона» совершила очень качественные усиления на трансферном рынке и определённо даст бой, но «Реал» – действующий чемпион, и ни один из ключевых игроков не покинул клуб», – рассказал Хавьер Тебас.

Напомним, что в прошедшем сезоне мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании с 13-очковым отрывом, потерпев всего четыре поражения за всю кампанию. Второе место заняла «Барселона», опередившая «Атлетико» на два балла.