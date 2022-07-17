Кунде намерен перейти в «Челси», а не в «Барселону»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Челси», сообщает журналист Ману Сайнс.

По информации источника, руководство лондонского клуба рассчитывает достичь всех договорённостей по трансферу 23-летнего француза на следующей неделе. Сообщается, что сам футболист хотел бы перейти в стан «синих», если у него есть такая возможность, несмотря на состоявшийся ранее разговор с главным тренером «Барселоны» Хави.

Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба уверено в подписании Кунде.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «Севильи» 44 матча, отметившись тремя забитыми голами и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.