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Чемпионат Испании. Ла Лига

Новобранец «Барселоны» назвал имя своего кумира

27 Июля 2022 • 22:50 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.25 6.10 12.00
13.08 22:00

Бразильский нападающий Рафинья присоединился к «Барселоне», в которой его соотечественники всегда чувствовали себя как рыбы в воде. Как поведал Рафинья, прежде выступавший в «Лидсе», один из таких футболистов был в детстве его кумиром.

Речь идёт, конечно же, о непревзойденном Роналдиньо - обладателе Золотого мяча в 2005 году.

- Еще ребенком я восхищался им. Наши семьи дружили, и Гаучо я знал не только как футболиста, но и как отличного человека. Для меня он значит очень многое, именно он научил меня получать радость на поле. В «Барселоне» очень сильны бразильские традиции, тут играли еще Ромарио, Роналду, Неймар, все они вписали свое имя в историю клуба, - цитирует Рафинью El Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо Барселона Рафинья Диас
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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