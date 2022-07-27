Новобранец «Барселоны» назвал имя своего кумира

Бразильский нападающий Рафинья присоединился к «Барселоне», в которой его соотечественники всегда чувствовали себя как рыбы в воде. Как поведал Рафинья, прежде выступавший в «Лидсе», один из таких футболистов был в детстве его кумиром.

Речь идёт, конечно же, о непревзойденном Роналдиньо - обладателе Золотого мяча в 2005 году.

- Еще ребенком я восхищался им. Наши семьи дружили, и Гаучо я знал не только как футболиста, но и как отличного человека. Для меня он значит очень многое, именно он научил меня получать радость на поле. В «Барселоне» очень сильны бразильские традиции, тут играли еще Ромарио, Роналду, Неймар, все они вписали свое имя в историю клуба, - цитирует Рафинью El Mundo Deportivo.