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Президент «Барселоны» ответил на вопрос об интересе к Бернарду Силве

30 Июля 2022 • 00:09 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
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Через 17 ч. 38 мин.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему возможной покупки атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

По информации испанской прессы, «Барселона» планирует оформить трансфер португальца этим летом, а наставник «горожан» Хосеп Гвардиола не станет отговаривать игрока от перехода.

«Бернарду – очень качественный футболист, – считает Лапорта, которого цитирует CBS Sports Golazo. – Однако я должен уважать его контракт с «Манчестер Сити». В этом клубе у нас много друзей: Пеп Гвардиола, Чики Бегиристайн и другие. Я хорошо знаком со многими представителями «Сити», – заявил президент «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоан Лапорта Хосеп Гвардиола Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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