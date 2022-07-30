Президент «Барселоны» ответил на вопрос об интересе к Бернарду Силве

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему возможной покупки атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

По информации испанской прессы, «Барселона» планирует оформить трансфер португальца этим летом, а наставник «горожан» Хосеп Гвардиола не станет отговаривать игрока от перехода.

«Бернарду – очень качественный футболист, – считает Лапорта, которого цитирует CBS Sports Golazo. – Однако я должен уважать его контракт с «Манчестер Сити». В этом клубе у нас много друзей: Пеп Гвардиола, Чики Бегиристайн и другие. Я хорошо знаком со многими представителями «Сити», – заявил президент «Барселоны».