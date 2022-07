Каталонская «Барселона» прилетела в США, где ей предстоит принять участие в престижном товарищеском турнире - в частности, команда сразится с такими соперниками, как «Ювентус» и мадридский «Реал». Буквально пару часов тому назад команда прилетела в США - сообщения об этом появились в официальных аккаунтах «Барселоны» в различных социальных сетях.

Этот турнир станет для Хави Эрнандеса отличной возможностью провести смотрины новым игрокам, которые уже присоединились к «Барсе» (например, Андреас Кристенсен), а также оценить готовность некоторых уже списанных было «летчиков» (как Миралем Пьянич).

Свои выступления в чемпионате Испании «Барселона» начнет 13 августа матчем против «Райо Вальекано».

Welcome to the United States of America