В «Райо Вальекано» уверены в подписании Диего Косты

Нападающий Диего Коста продолжает вести переговоры с испанским «Райо Вальекано».

33-летний бразилец, известный по выступлениям за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси», близок к возвращению в Испанию. Боссы «Райо Вальекано» уже сделали Косте официальное предложение. По информации инсайдера Фабрицио Романо, ссылающегося на итальянские СМИ, в мадридском клубе уверены в успешном исходе переговоров со знаменитым форвардом.

Последним местом работы Диего Косты был бразильский «Атлетико Минейро». С начала января текущего года футболист находится в статусе свободного агента.