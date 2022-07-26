«Барселона» не планирует возвращать Месси

Слухи о скором возвращении Лионеля Месси в «Барселону» не соответствуют действительности.

Каталонский клуб в настоящий момент не рассматривает возможность возвращения собственной легенды в качестве игрока, но прислушается к наставнику Хави Эрнандесу, если тому станет интересен данный вариант, докладывает Que T'hi Jugues. При этом известно, что в «Барселоне» по-прежнему надеются на возвращение аргентинца в долгосрочной перспективе – возможно, уже не в роли футболиста.

Соглашение Лионеля Месси с «ПСЖ» действует до лета следующего года. В 34 поединках за парижан 35-летний игрок отметился 11 голами и 15 результативными передачами.