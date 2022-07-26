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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не планирует возвращать Месси

26 Июля 2022 • 21:36 Комментировать
ПСЖ
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Нант
1.38 5.20 7.30
31.07 21:00

Слухи о скором возвращении Лионеля Месси в «Барселону» не соответствуют действительности.

Каталонский клуб в настоящий момент не рассматривает возможность возвращения собственной легенды в качестве игрока, но прислушается к наставнику Хави Эрнандесу, если тому станет интересен данный вариант, докладывает Que T'hi Jugues. При этом известно, что в «Барселоне» по-прежнему надеются на возвращение аргентинца в долгосрочной перспективе – возможно, уже не в роли футболиста.

Соглашение Лионеля Месси с «ПСЖ» действует до лета следующего года. В 34 поединках за парижан 35-летний игрок отметился 11 голами и 15 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Трансферы футбола - лето 2022
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