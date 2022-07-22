Доннарумма: «Ибрагимович – сумасшедший»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением о Златане Ибрагимовиче.

Итальянский страж ворот и шведский нападающий вместе выступали за «Милан» на протяжении полутора сезонов.

«Ибрагимович – невероятный человек, сумасшедший в хорошем смысле этого слова. У него особенный склад ума, и он заставляет становиться лучше каждого, кто находится рядом. Он очень помог мне в «Милане», – рассказал Доннарумма в интервью итальянским СМИ.

Джанлуиджи Доннарумма перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года в качестве свободного агента. В составе парижского клуба итальянец провёл 24 матча, пропустив 23 гола.