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Чемпионат Франции. Лига 1

Экитике – о переходе в «ПСЖ»: «У меня нет никаких сомнений, я уверен в себе»

16 Июля 2022 • 21:56 Комментировать
ПСЖ
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1.38 5.30 7.20
31.07 22:00

Новичок «ПСЖ» Уго Экитике прокомментировал свой переход в парижский клуб.

20-летний форвард «Реймса» перебрался в стан действующих чемпионов Франции на правах аренды до конца сезона с обязательством выкупа за 35 млн евро.

«Мне нравится, с какой страстью болельщики «ПСЖ» поддерживают свою команду, – рассказывает Экитике в интервью клубному каналу «ПСЖ». – Я люблю играть в условиях давления, когда вокруг очень напряжённая атмосфера и от тебя многого требуют – это мотивирует меня показывать максимум своих возможностей. Я ни в чём не сомневался, переходя сюда, потому что знаю, на что способен», – заявил Экитике.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Уго Экитике
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