Экитике – о переходе в «ПСЖ»: «У меня нет никаких сомнений, я уверен в себе»

Новичок «ПСЖ» Уго Экитике прокомментировал свой переход в парижский клуб.

20-летний форвард «Реймса» перебрался в стан действующих чемпионов Франции на правах аренды до конца сезона с обязательством выкупа за 35 млн евро.

«Мне нравится, с какой страстью болельщики «ПСЖ» поддерживают свою команду, – рассказывает Экитике в интервью клубному каналу «ПСЖ». – Я люблю играть в условиях давления, когда вокруг очень напряжённая атмосфера и от тебя многого требуют – это мотивирует меня показывать максимум своих возможностей. Я ни в чём не сомневался, переходя сюда, потому что знаю, на что способен», – заявил Экитике.