Полузащитник «ПСЖ» предложен «Милану»

Центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдум предложен «Милану».

31-летний голландец угодил в список игроков, на которых больше не рассчитывают в Париже, и его услуги уже активно предлагаются другим клубам. По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, Вейналдум был предложен «Милану», представители которого уже занялись изучением данной возможности. Как стало известно чуть раньше, хавбека также предлагали другому итальянскому клубу – «Роме».

Контракт Джорджиньо Вейналдума с «ПСЖ» действует до 2024 года. В прошедшем сезоне футболист появился на поле 38 раз, став автором трёх голов и трёх результативных передач.