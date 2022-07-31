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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» объявил стартовый состав на Суперкубок Франции - без Мбаппе, но с Месси, Неймаром и Рамосом

31 Июля 2022 • 20:36 Комментировать
ПСЖ
2:0
Нант
1.35 5.30 8.00
перерыв

Через полчаса во Франции начнется матч за Суперкубок Франции, в котором «ПСЖ» в качестве чемпиона Франции сразится с обладателем Кубка Франции - «Нантом». Накануне игры «ПСЖ» объявил стартовый состав - и в нем нет Килиана Мбаппе, более того, его нет и среди запасных. В стартовом составе зато присутствуют остальные суперзвезды, такие как Лионель Месси, Серхио Рамос и Неймар.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Кимпембе, Мендеш, Верратти, Витинья, Месси, Неймар, Сарабия.

Матч между «ПСЖ» и «Нантом» начнется в 21:00 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ НАНТ
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