«ПСЖ» объявил стартовый состав на Суперкубок Франции - без Мбаппе, но с Месси, Неймаром и Рамосом

Через полчаса во Франции начнется матч за Суперкубок Франции, в котором «ПСЖ» в качестве чемпиона Франции сразится с обладателем Кубка Франции - «Нантом». Накануне игры «ПСЖ» объявил стартовый состав - и в нем нет Килиана Мбаппе, более того, его нет и среди запасных. В стартовом составе зато присутствуют остальные суперзвезды, такие как Лионель Месси, Серхио Рамос и Неймар.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Кимпембе, Мендеш, Верратти, Витинья, Месси, Неймар, Сарабия.

Матч между «ПСЖ» и «Нантом» начнется в 21:00 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.