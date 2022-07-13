«Ювентус» поборется с «Челси» за центрального защитника «ПСЖ»

«Ювентус» и «Челси» претендуют на Преснела Кимпембе, представляющего «Пари Сен-Жермен».

Известно, что французский клуб готов расстаться с 26-летним футболистом, если получит приемлемое предложение. На днях переговоры по Кимпембе начал лондонский «Челси», но лондонцы – не единственный претендент на защитника. По информации издания The Athletic, «Ювентус» тоже связался с парижским грандом для обсуждения потенциального трансфера. Стоимость сделки может составить порядка 60 млн евро, из которых 10 млн – различные бонусы.

Преснел Кимпембе принял участие в 41 матче «ПСЖ» во всех турнирах прошедшего сезона, отметившись двумя голами.