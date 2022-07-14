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Кимпембе сделал выбор между «Челси» и «Ювентусом»

14 Июля 2022 • 01:46 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.38 5.30 7.20
31.07 22:00

Центральный защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе предпочитает продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как сообщалось ранее, «Челси» уже ведёт переговоры с агентом 26-летнего француза, а «Ювентус» запросил у «ПСЖ» стоимость игрока. По информации Foot Mercato, сам Кимпембе предпочитает вариант с переходом в «Челси», если этим летом ему действительно будет позволено покинуть «ПСЖ». Парижане оценивают своего воспитанника более чем в 50 млн евро.

Преснел Кимпембе выступает за первую команду «Пари Сен-Жермен» с 2015 года. На его счету более двухсот поединков в составе французского гранда. Рыночная стоимость игрока, согласно оценке Transfermarkt, составляет 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус ПСЖ Преснел Кимпембе Трансферы футбола - лето 2022
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