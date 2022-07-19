«ПСЖ» и «Интер» не могут согласовать стоимость трансфера Шкриньяра

Переговоры между «Пари Сен-Жермен» и миланским «Интером» по трансферу Милана Шкриньяра до сих пор не завершились успехом.

Словацкий центральный защитник стал одной из приоритетных целей парижского клуба ещё до открытия трансферного окна. Несколькими неделями ранее в СМИ сообщалось о почти состоявшемся переходе, однако переговоры затянулись. «ПСЖ» предложил за Шкриньяра около 50 млн евро, но «Интер» не продаст своего лидера на таких условиях, сообщает Фабрицио Романо. Свою роль играет и то, что «нерадзурри» уступили «Ювентусу» в споре за Глейсона Бремера – именно бразилец рассматривался в качестве замены Шкриньяру.

Соглашение Милана Шкриньяра с «Интером» истекает через год.