Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» и «Интер» не могут согласовать стоимость трансфера Шкриньяра

19 Июля 2022 • 20:25 Комментировать
ПСЖ
...
Нант
1.38 5.30 7.20
31.07 22:00

Переговоры между «Пари Сен-Жермен» и миланским «Интером» по трансферу Милана Шкриньяра до сих пор не завершились успехом.

Словацкий центральный защитник стал одной из приоритетных целей парижского клуба ещё до открытия трансферного окна. Несколькими неделями ранее в СМИ сообщалось о почти состоявшемся переходе, однако переговоры затянулись. «ПСЖ» предложил за Шкриньяра около 50 млн евро, но «Интер» не продаст своего лидера на таких условиях, сообщает Фабрицио Романо. Свою роль играет и то, что «нерадзурри» уступили «Ювентусу» в споре за Глейсона Бремера – именно бразилец рассматривался в качестве замены Шкриньяру.

Соглашение Милана Шкриньяра с «Интером» истекает через год. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ НАНТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
20:25 · Италия. Серия А
«ПСЖ» и «Интер» не могут согласовать стоимость трансфера Шкриньяра
18:01 · Италия. Серия А
«Торино» принял предложение «Ювентуса» по Бремеру 1
15:42 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько «Ювентус» предлагает за Бремера 1
15:21 · Италия. Серия А
​Раньери знает, почему Дибала выбрал «Рому»
15:07 · Италия. Серия А
Президент «Лацио» – о победе «Ромы» в Лиге конференций: «Нам нечему завидовать»
15:01 · Италия. Серия А
Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич – наш Дибала»
14:39 · Италия. Серия А
Нето не входит в планы Хави, игрок интересен итальянскому топ-клубу
13:10 · Италия. Серия А
«Монца» хочет арендовать нападающего «Наполи»
12:57 · Италия. Серия А
Моуринью призывает руководство «Ромы» поспешить с трансфером Вейналдума
12:53 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Тен Хаг ценит Дюмфриса, но пока никаких переговоров нет»
12:45 · Германия. Бундеслига
Президент франкфуртского «Айнтрахта»: «Не понимаю, зачем Костичу идти в «Ювентус»
12:26 · Италия. Серия А
Нападающий «Вероны» Капрари перейдёт в «Монцу»
12:19 · Италия. Серия А
«Ювентус» сегодня сделает предложение по Бремеру, «Интер» готов выложить за бразильца 30 миллионов евро + игрока
11:52 · Италия. Серия А
Дибала отказался ждать «Интер» и решил перейти в «Рому»
11:47 · Италия. Серия А
Представители «Милана» сделают ещё одно предложение по де Кетеларе
Все новости
Рекомендуем