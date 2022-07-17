Месси останется в «ПСЖ», но не более чем на год

Аргентинский нападающий Лионель Месси оценивает варианты продолжения своей карьеры. Скорее всего, он решит остаться еще на год в «ПСЖ», утверждает Sky Sports. Но в 2023 году Месси снова будет делать выбор между тремя опциями. Одна из них - еще одно продление контракта с «ПСЖ», но этот вариант источник считает наименее вероятным.

Другие два варианта - это уход в американскую серию МЛС (скорее всего, в «Интер Майами»), или даже возвращение в «Барселону» - такой вариант исключать нельзя, несмотря ни на какие заявления.

Месси перебрался в «ПСЖ» летом 2021 года, до этого он всю свою взрослую карьеру выступал за «Барселону».