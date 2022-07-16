Нападающий «Реймса» и молодёжной сборной Франции Уго Экитике стал игроком «Пари Сен-Жермен».

20-летний футболист пополнил ряды парижан на правах аренды до конца сезона с опцией последующего выкупа, о чём сообщил официальный сайт «ПСЖ». По данным французских СМИ, покупка Экитике обойдётся столичному клубу в 35 млн евро.

«ПСЖ» – выбор моего сердца, – комментирует свой переход форвард. – Я испытываю огромную радость и гордость от того, что теперь представляю цвета этого клуба», – заявил Экитике.

В прошедшем сезоне француз принял участив в 23 матчах «Реймса» в Лиге 1, отметившись десятью забитыми мячами.