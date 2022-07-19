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Чемпионат Италии. Серия А

Переход Шкриньяра из «Интера» в «ПСЖ» находится на грани срыва

19 Июля 2022 • 23:35 Комментировать
ПСЖ
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Нант
1.38 5.30 7.20
31.07 22:00

«ПСЖ» был близок к покупке центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра, но ситуация резко изменилась.

В «Интере» планировали заменить Шкриньяра защитником «Торино» Глейсоном Бремером, однако конкуренцию за бразильца выиграл «Ювентус», уже практически согласовавший трансфер. В связи с этим боссы «нерадзурри» решили не продавать Шкриньяра в «ПСЖ» – предложение парижан уже было отклонено. Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, французский гранд не собирается предлагать улучшенные условия. Таким образом, словак с очень высокой вероятностью останется в «Интере».

Контракт Милана Шкриньяра с «Интером» рассчитан до лета следующего года.

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