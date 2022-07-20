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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вейналдум готов покинуть «ПСЖ», на игрока претендуют три клуба

20 Июля 2022 • 22:53 Комментировать
ПСЖ
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Нант
1.38 5.30 7.30
31.07 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум согласен сменить клубную прописку этим летом.

Голландец не входит в дальнейшие планы руководства и тренерского штаба парижан, и 31-летнему игроку уже активно подыскивают нового работодателя. Основным претендентом считается итальянская «Рома», рассматривающая возможность аренды и полноценного трансфера Вейналдума. Помимо римлян, как информирует издание Goal, интерес к хавбеку проявляют два неназванных представителя Английской премьер-лиги, финишировавших в верхней половине таблицы чемпионата в сезоне 2021/22.

Соглашение Джорджиньо Вейналдума с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Трансферы футбола - лето 2022
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