Вейналдум готов покинуть «ПСЖ», на игрока претендуют три клуба

Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум согласен сменить клубную прописку этим летом.

Голландец не входит в дальнейшие планы руководства и тренерского штаба парижан, и 31-летнему игроку уже активно подыскивают нового работодателя. Основным претендентом считается итальянская «Рома», рассматривающая возможность аренды и полноценного трансфера Вейналдума. Помимо римлян, как информирует издание Goal, интерес к хавбеку проявляют два неназванных представителя Английской премьер-лиги, финишировавших в верхней половине таблицы чемпионата в сезоне 2021/22.

Соглашение Джорджиньо Вейналдума с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года.