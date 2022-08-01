Серхио Рамос оценил своё состояние перед стартом сезона

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поведал о том, в каких кондициях подходит к новому сезону.

«Сейчас я пребываю в отличном состоянии, очень рад этому. Минувший сезон был для меня очень непростым, слава богу, он закончился. Начинаю постепенно выходить на свой прежний уровень. Мы провели отличную предсезонную подготовку, я чувствую себя прекрасно. Готов к конкуренции в новом сезоне», - цитирует испанца AS.

Напомним, что накануне парижский гранд победил «Нант» в Суперкубке Франции со счетом 4:0. Раммос отметился одним из голов в прошедшей игре.